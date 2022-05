Affenpocken sind in einigen Ländern von West- und Zentralafrika endemisch. Hier kam es auch immer wieder vorübergehend zu stärkeren Ausbrüchen mit einigen Hundert Fällen. Dass sich das Virus in Afrika in den letzten Jahren stärker ausgebreitet hat, liegt an der wachsenden Bevölkerungsdichte und dem immer stärkeren Heranrücken von Wohnsiedlungen an Wildtiergebiete, sodass die Erreger häufiger von den Tierwirten auf den Menschen überspringen. Zudem hat auch die Verbreitung der Immunschwächekrankheit AIDS dazu beigetragen, dass es vermehrt zu direkten Übertragungen zwischen Menschen kommt.

GESUNDES AFRIKA richtet die meisten Projekte nach dem One Health Ansatz ganzheitlich aus. Das heißt, dass neben Menschengesundheit auch Tier- und Umweltgesundheit eine Rolle spielen. Nur auf diese Weise können wir präventiv gegen Zoonosen wie Affenpocken oder Covid-19 vorgehen.