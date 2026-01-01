Auf Projektreise in Kenia - Fortschritte bei der Bekämpfung von weiblicher Genitalverstümmelung (FGM)

Um sich ein eigenes Bild von der Projektumsetzung vor Ort zu machen, sowie mit Partnern, Behörden und Begünstigten ins Gespräch zu kommen, ging es für zwei unserer Project-Manager Anfang September auf Projektreise nach Kenia, genauer gesagt, in die Region County Laikipia North.

Gemeinsam mit unserer langjährigen Partnerorganisation Action for Children in Conflict (AFCiC) engagieren wir uns dort für den Schutz von Mädchen vor weiblicher Genitalverstümmelung (FGM) und anderer geschlechtsspezifischer Gewalt (GBV – Gender-based-Violence), unter anderem mit dem Projekt Wezesha Wasichana.

Erfahren Sie direkt von Lino Singer und Elisa Madani, was sie vor Ort erlebt haben und wie Ihre Spenden Wirkung zeigen.

.