Patience ist 34 Jahre alt und alleinerziehende Mutter von zwei Jungen. Weil sie keinen Job fand, fing sie an, in ihrem Hinterhof Gemüse anzubauen, das sie an Nachbar:innen verkaufte. Bald konnte sie von dem Gewinn ein kleines Stück Land kaufen. Zwei weitere Frauen schlossen sich ihr an und gemeinsam gründeten sie 2017 eine Kooperative.

Mit ihren Gewinnen kauften die drei Frauen weiteres Land und Setzlinge. Mittlerweile umfasst die Gruppe 16 Mitglieder, zwölf Frauen und vier Männer. Gemeinsam bauen sie eine größere Vielfalt und Menge an Gemüse an. Diese verkaufen sie in ihrem Dorf und seit einiger Zeit auch an Supermärkte. Vor Kurzem konnten sie sogar große Märkte in Johannesburg und

Pretoria als Abnehmer gewinnen.

Um unabhängiger zu werden, haben Patience und ihre Mitstreiter:innen gelernt, ihren eigenen umweltfreundlichen Dünger herzustellen. GESUNDES AFRIKA unterstützt die Gruppe von Patience unter anderem mit Schulungen. »Die Schulungen waren sehr hilfreich. Hier haben wir gelernt, dass einige Pflanzen auch zusammen auf einem einzigen Feld wachsen können wie zum Beispiel die ›drei Schwestern‹: Mais, Bohnen und Kürbis. Dadurch können wir auf unserem Land unterschiedliche Gemüsearten anbauen«, so Patience.

Sie freut sich schon auf die nächsten Schulungen. Dann kann sie noch mehr dazulernen und sich mit anderen Kooperativen über ihre Erfahrungen austauschen. Als Nächstes plant Patience mit ihrer Kooperative eine Schweinezucht aufzubauen.