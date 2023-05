Am 15. April fiel der erste Schuss. Seitdem herrscht in dem Land Ausnahmezustand und es ist Krieg ausgebrochen. Zwischen den Sudan Armed Forces (SAF) und den Rapid Support Forces (RSF) kommt es landesweit zu Kämpfen. Es geht – wie so oft – um Macht. Und wie so oft, leiden vor allem unbeteiligte Bürger:innen und ganz besonders Kinder, unter den kriegerischen Auseinandersetzungen. Hunderte Menschen sind bereits gestorben, Tausende verletzt. Die Bürger:innen dürfen ihr Zuhause nicht verlassen. Viele haben nicht genügend Vorräte, um sich in den folgenden Tagen zu ernähren.

Vertreibung, Hunger und Infektionskrankheiten sind und werden auch die nächsten Wochen und Monate die Folge sein. Die mediale Aufmerksamkeit in Europa wird allerdings, so steht zu befürchten, sobald alle Evakuierungen ausländischer Bürger:innen abgeschlossen sind, rasant abnehmen. Doch der Krieg geht weiter, die Nahrungsmittel-, Wasser- und Stromversorgung ist schon jetzt in vielen Teilen des Landes zusammengebrochen.