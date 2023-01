In Uganda werden medizinische Versorgungsdrohnen genutzt, um lebensrettende Medikamente an abgelegene Gemeinden auf dem Viktoriasee zu liefern. Denn dort befinden sich 84 ablegende Inseln. Die medizinische Versorgung per Boot ist herausfordern, da allein die Passagierfähre etwa 16 Stunden benötigt, um den See zu überqueren. Die Inseln beherbergen rund 67.000 Menschen. Mithilfe von medizinischen Versorgungsdrohnen können jetzt auch weit entfernte Gemeinden erreicht werden.