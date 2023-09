In der Demokratischen Republik Kongo (DRC), insbesondere in den ländlichen Gebieten von Minembwe und Kaziba in Süd-Kivu, ist Viehzucht eine der wichtigsten Einkommensquellen. Deswegen leben Menschen und Tiere dort eng zusammen. Diese Nähe birgt jedoch auch Risiken, hauptsächlich in Bezug auf Zoonosen – Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können. Aus diesem Grund haben wir das One-Health-Projekt in Kongo initiiert, das das Ziel hat, die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt zu schützen.