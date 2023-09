Besonders in Afrika südlich der Sahara spiegeln sich die gravierenden Auswirkungen von Wasserknappheit und mangelnder Hygiene deutlich wider. Über 771 Millionen Menschen weltweit, haben nach wie vor keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. Davon lebt mehr als die Hälfte in Subsahara-Afrika. Diese alarmierende Situation beeinflusst das Leben von Millionen von Menschen, und insbesondere Kinder leiden unter den verheerenden Folgen von Wasserknappheit. Kinder in Subsahara-Afrika haben eine um 500-fache höhere Wahrscheinlichkeit, an wasserbedingten Krankheiten zu sterben, verglichen mit Kindern in Europa. Krankheiten wie Typhus und Cholera, welche durch verunreinigtes Wasser hervorgerufen werden, fordern täglich das Leben von ungefähr 1.000 Kindern – ein Großteil davon könnte durch verbesserten Zugang zu sauberem Wasser vermieden werden.

Cholera bleibt in vielen Teilen Afrikas eine hartnäckige Gesundheitskrise. Diese hoch ansteckende bakterielle Infektion verbreitet sich vor allem in Gebieten mit unzureichender Wasserversorgung. Auch fehlende sanitäre Einrichtungen und eine mangelhafte Hygienepraxis tragen zur Verbreitung von der Durchfallerkrankung bei. In Ländern, die von bewaffneten Konflikten, Armut und unzureichenden Gesundheitssystemen geprägt sind, stellt Cholera eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar.