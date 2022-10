Die Menschen in Somalia haben bereits seit mehreren Jahren mit der schlimmsten Dürre seit 40 Jahren zu kämpfen. Jetzt steht Somalia kurz vor einer Hungersnot. 7,8 Millionen Menschen sind dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen. Mehr als 1,4 Millionen Kinder sind stark unterernährt.

Die Regierung Somalias steht kurz davor, offiziell eine Hungersnot zu erklären – eigentlich nur noch reine Formalität, da die humanitäre Krise bereits da ist. Aber was heißt es genau, wenn offiziell eine Hungersnot erklärt wird? Drei Kriterien müssen dafür erfüllt sein:

Mindestens jedem fünften Haushalt fehlen nahezu vollständig Lebensmittel oder andere lebenswichtige Dinge wie Trinkwasser. Mehr als 30 Prozent der Kinder unter fünf Jahren – also jedes dritte Kind – leidet an akuter Mangelernährung.

Das sind fast 1 Million Kinder allein in Somalia! Täglich sterben mindestens zwei von 10.000 Menschen an Hunger. Meistens sind das Kinder. Auf die Bevölkerung von Deutschland bezogen wären das 16.000 Menschen, die jeden Tag sterben!

In Ostafrika sind bereits vier Regenzeiten ausgefallen. Eine Dürre in diesem Ausmaß übertrifft frühere Dürreperioden in Dauer und Schwere, so die UN. Wir müssen jetzt handeln, um eine Hungersnot wie die in 2011 zu verhindern. Damals sind allein in Somalia 260.000 Menschen ums Leben gekommen. Die Hälfte von ihnen war schon tot, als die Hungersnot offiziell erklärt wurde. Aktuell droht diese Zahl übertroffen zu werden, da das Horn von Afrika aufgrund der vielen weltweiten humanitären Notlagen – etwa in Afghanistan oder in der Ukraine – in Vergessenheit gerät.

Wir dürfen nicht warten, bis offiziell eine Hungersnot erklärt wird. Wir müssen jetzt handeln und Menschenleben retten.