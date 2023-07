Die schlimmste Dürre in Somalia seit 40 Jahren und darauffolgende Überschwemmungen lassen seit zwei Jahren Kinder und ihre Familien hungern. Die Nahrungsmittelversorgung ist in den größten Teilen des Landes katastrophal, Millionen Menschen sind von Hungersnot bedroht. Kinder sind besonders gefährdet und leiden an der Mangelernährung. Die Auswirkungen der Dürre in Somalia wird durch die Folgen des Krieges in der Ukraine, der seit Februar 2022 herrscht, verschärft: Preise für Lebensmittel sind gestiegen und Importe extrem gesunken.