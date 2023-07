Letztes Jahr in der Weihnachtszeit starteten wir eine Spenden-Aktion, um Gelder für ein neues Bohrloch in Simbabwe zu sammeln. Es ist nicht immer leicht, „nach Geld zu fragen“. Leider auch nicht immer erfolgreich. Insbesondere seit dem Namenswechsel von Amref Deutschland zu GESUNDES AFRIKA – aber auch durch den Krieg in der Ukraine und die weltweit gestiegenen Lebenshaltungskosten – sind unsere Spendeneinnahmen deutlich zurückgegangen. Interesse für die Situation in Afrika zu erzeugen, fiel und fällt schwerer denn je. Doch wir glauben an unsere Projekte, die den Menschen in Afrika nachhaltig Unterstützung ermöglichen.