Wir haben es uns zum Ziel gemacht, den Straßenkindern die Rückkehr in ein normales Leben zu ermöglichen. Unser Projekt ist im April 2023 erfolgreich abgeschlossen worden: Gemeinsam mit unserer lokalen Partnerorganisation „Action for Children in Conflict“ (AfCIC) konnten wir 116 Jungen von der Straße retten und in die Gesellschaft re-integrieren.

In einer Notunterkunft, die unser Partner vor Ort leitet, wurden die Kinder in Kenia medizinisch versorgt. Sie erhielten drei Mahlzeiten am Tag sowie Hygieneprodukte, Kleidung, Handtücher und ein warmes Bett. Um die traumatischen Erlebnisse, die sie auf der Straße machen mussten, zu verarbeiten, konnten die Jungen an Lern- und Therapieeinheiten teilnehmen. Neben Kunst- und Musiktherapie wurden die Kinder in zentrums-eigenem Schulunterricht auf die Rückkehr in das kenianische Schulsystem vorbereitet. Um ein friedliches und respektvolles Zusammenleben mit den Gemeindemitgliedern zu fördern, von denen sich die Jungen zuvor im Stich gelassen und verurteilt gefühlt hatten, wurden Veranstaltungen mit Kirchen und Sportclubs durchgeführt. Die Eltern der Jungen konnten an Workshops für erzieherische Fähigkeiten und gegen die Anwendung von Gewalt teilnehmen, um den Kindern eine sichere Rückkehr in das Familienleben zu ermöglichen.

Nachdem die Jungen bereit waren, entweder in ihre Familien zurückzukehren oder in andere permanente Einrichtungen vermittelt zu werden, gab es ein Abschlussfest mit einer feierlichen Verabschiedung vom Zentrum. Mit einem Zertifikat wie bei einem Schulabschluss wurden die Jungen darin bestärkt, ihren weiteren Lebensweg selbstbewusst zu begehen.