Derzeit leben rund 230.000 Menschen mit HIV in Ruanda, darunter viele Kinder, die entweder Überlebende des Genozids oder AIDS-Waisen sind. HIV-infizierte Kinder müssen ihre Gesundheit erhalten und die Ausbreitung des Virus eindämmen. Dafür ist eine gute und regelmäßige Ernährung entscheidend. Zudem sollten die antiretroviralen Medikamente zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen werden, um Nebenwirkungen zu verhindern. Die gestiegenen Lebensmittelpreise haben viele Familien in Ruanda in eine Ernährungskrise gestürzt. Besonders für Kinder und Jugendliche mit HIV ist das problematisch.