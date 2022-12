Es gibt bereits einige Gemüsegärten in der Umgebung. Viele Nachbarschaften haben gemeinsame Gärten angelegt. Häufig kümmern sich ältere, abeghärteten Frauen um die Gärten. Von dem Gemüse sehen wir jedoch wenig bei unserem Besuch. Es fehlt an Wasser. Die Provinz Süd-Matabeleland leidet an immer längeren Dürreperioden.

Die Gärten liegen oft in der Nähe von Flüssen. Doch die Flussbetten sind die meiste Zeit des Jahres vertrocknet. Trotzdem ist dies die einzige Quelle, an der ein bisschen Wasser – auch zum Trinken – geschöpft werden kann. Die Frauen buddeln Löcher, bis sich kleine Pfützen bilden. Sie tragen das Wasser ungefiltert in schweren Eimern bis nach Hause. Insbesondere Kinder leiden häufig an Durchfallerkrankungen. Krankheiten wie Durchfall oder Cholera, die durch verunreinigtes Wasser übertragene werden, sind weit verbreitet.