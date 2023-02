Angekommen in Juba, der Hauptstadt des Südsudan, erhalten wir – meine Kollegin Dörthe und ich, Anja – ein Sicherheitsbriefing. In unserer Projektregion Magwi kam es in den letzten Monaten immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen nomadischen Viehhirten, die zur Volksgruppe der Dinka gehören, und den dort sesshaften Madi und Acholi, die größtenteils von Landwirtschaft leben. Da es in der Heimatregion der Dinka große Überschwemmungen gab und sie kein Futter mehr für ihre Viehherden fanden, kamen sie nach Magwi. Doch hier zerstörten die Viehherden die Felder der Bäuer:innen und die daraus entstehenden Konflikten endeten häufig mit Waffengewalt.

Einen Tag vor unserer geplanten Abreise erfahren wir auch gleich von einem Zwischenfall, bei dem Busse auf der Straße zwischen Juba und Nimule beschossen wurden. Zwei Menschen starben. Auf dieser Straße sollten wir am nächsten Tag fahren. Die Sicherheitslage musste neu bewertet werden und wir blieben in Juba.