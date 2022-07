In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Straßenkinder in Kenia vervielfacht. Die Covid-19 Pandemie hat die Leiden der Kinder auf der Straße enorm verstärkt. Mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens brachen Möglichkeiten an kleines Geld oder an Lebensmittel zu kommen weg. Viele Kinder waren schon vor der Pandemie auf die Schulen als einzigen Ort für eine warme Mahlzeit angewiesen. Doch mit dem Lockdown erhielten sie auch diese nicht mehr. Durch die zusätzlichen wirtschaftlichen Auswirkungen konnten viele Familien ihre Kinder nicht mehr versorgen. Oftmals sahen sich die Kinder gezwungen, auf der Straße zu leben, um ihre Familie zu entlasten. Doch dort sind sie häufig sexualisierter Gewalt ausgesetzt und flüchten sich in Drogen. Eine Rückkehr ist ohne Unterstützung von außen fast unmöglich. GESUNDES AFRIKA und Action for Children in Conflict möchten diesen Teufelskreis durchbrechen!