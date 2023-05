Afrika ist ein Kontinent im Aufbruch. Seit der Gründung von GESUNDES AFRIKA sind positive Entwicklungen erkennbar. So etwa der Rückgang der Sterblichkeitsrate bei Kindern unter fünf Jahren im Südsudan um fast 75%. Kinder in Subsahara-Afrika besuchen länger die Schule und die Zahl der unterernährten Menschen ist rückläufig. Auch Malariaerkrankungen nehmen ab und die HIV/Aids-Pandemie ist in vielen afrikanischen Ländern beherrschbar geworden. Diese Fortschritte gehen einher mit gestiegenem Bildungsniveau, einem aufstrebenden Mittelstand, einem gestärkten Selbstbewusstsein und fortschreitender Digitalisierung, die vielen Ländern im Norden voraus ist. Dennoch besteht immer noch Ungleichheit gegenüber Kindern in Industrieländern. Daher sollten wir gemeinsam in den kommenden Jahren daran arbeiten, diese positiven Entwicklungen weiter voranzutreiben.