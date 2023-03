Die Wasserversorgung in Afrika ist katastrophal: 190 Millionen Kinder in Afrika sind durch die Wasserkrise bedroht. Weltweit haben 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 1.000 Kinder unter fünf sterben täglich an verschmutzen Wasser und fehlenden Sanitäreinrichtungen.

Zu viele Menschen sind gezwungen, Wasser zu trinken, das mit schädlichen Bakterien, Viren und anderen Schadstoffen verunreinigt ist, was zu lebensbedrohlichen Krankheiten führen kann. Dazu kommt, dass mehr als 770 Millionen Menschen keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen haben und es 839 Millionen Afrikaner:innen an grundlegender Hygiene mangelt.

Die Wasser- und Abwassersysteme sind unterfinanziert, was besonders für die ärmsten Bevölkerungsschichten verheerende Folgen hat. Insbesondere in Regionen, die unter Dürren und extreme Wetterbedingungen leiden, fehlt es oft an einer sicheren Wasserversorgung. Dies erschwert den Anbau von Feldfrüchten und die Haltung von Vieh, was zu Ernährungsunsicherheiten und wirtschaftlichen Not führt.

Südlich der Sahara haben nur 24% der Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Gerade in ländlichen Regionen, wo die Mehrheit der Bevölkerung lebt, müssen Frauen und Kinder täglich oft mehr als 30 Minuten Fußmarsch zur nächsten Wasserstelle zurücklegen