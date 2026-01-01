Gesundheit ganzheitlich betrachten. One health – Erfolge unter schwersten Bedingungen. DR Kongo

unser zweijähriges One-Health-Projekt in Süd-Kivu zeigt eindrucksvoll, wie das Zusammendenken von menschlicher, tierischer und ökologischer Gesundheit echte Veränderungen schafft. Die betroffenen Gebiete – die Gesundheitszonen Minembwe und Kaziba – standen unter enormem Druck: Zoonosen wurden nicht erkannt, Antibiotika ungezielt eingesetzt, und die Landwirtschaft litt unter ausgelaugten Böden aufgrund von nicht nachhaltigen Anbau-Methoden. Doch anstatt sich von diesen Problemen entmutigen zu lassen, brachte das Projekt Experten und Expertinnen aus den verschiedensten Fachrichtungen mit lokalen Führungskräften an einen Tisch. Jede Gruppe brachte ihr eigenes Wissen ein. Das Entscheidende war die Schaffung einer echten Synergie, um gemeinsam das Ziel „Eine Gesundheit” zu erreichen. Regelmäßige Treffen stärkten die Zusammenarbeit, bauten Vertrauen auf und schafften echtes Interesse am Miteinander.