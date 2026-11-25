Unser Geschäftsführer Dr. Marcus Leonhardt gibt im Gespräch mit Dandelign spannende Einblicke in unsere Arbeit, unsere Projekte und unser Engagement.

Nachdem wir bereits einen ersten Ausschnitt mit euch auf Linkedin geteilt haben, ist nun das gesamte Interview auf dem YouTube-Kanal von Dandelign verfügbar.

Schaut gerne vorbei und erfahrt mehr über unsere Arbeit!