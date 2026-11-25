Interview von Dandelign mit unserem Geschäftsführer Dr. Marcus Leonhardt: Einblicke in unsere Arbeit und Projekte
Das vollständige Interview ist online!
Unser Geschäftsführer Dr. Marcus Leonhardt gibt im Gespräch mit Dandelign spannende Einblicke in unsere Arbeit, unsere Projekte und unser Engagement.
Nachdem wir bereits einen ersten Ausschnitt mit euch auf Linkedin geteilt haben, ist nun das gesamte Interview auf dem YouTube-Kanal von Dandelign verfügbar.
Schaut gerne vorbei und erfahrt mehr über unsere Arbeit!
Unterstützen Sie unsere Arbeit und helfen Sie uns dabei, die Gesundheit in Afrika zu verbessern.
Sicher Spende verschenken: 90% der Spenden fließen direkt in Projekte
Seit 1992 tragen wir durchgehend das DZI-Spendensiegel. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) prüft jedes Jahr die Verwendung der Spendengelder und bescheinigt GESUNDES AFRIKA den effizienten und verantwortungsvollen Umgang mit Spendenmitteln. Im Jahr 2021 wurden nur 10% unserer Einnahmen für Verwaltung und Marketing verwendet.
Aus 1 mach 4 – Ihre Spende für Afrika wird vervierfacht
Ihre Spende zeigt in Afrika große Wirkung. Durch unsere Partnerschaft mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und anderen öffentlichen Geldgebern können wir drei Viertel unsere Projekte finanzieren. Die restlichen 25% müssen wir über Privatspenden aufbringen. Das bedeutet, dass für jede eingegangene Spende von 1€ eine Wirkung von 4€ erzielt wird! Auf diese Weise können wir viele Gemeinden in Afrika bei ihren Bemühungen zu Verbesserung der Gesundheit, Bildung und nachhaltigen Entwicklung unterstützen.