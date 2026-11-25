Projektland Sambia: Erfolgreiches Pilotprojekt zur Bekämpfung von Hunger im Distrikt Choma
Der aktuelle Welthunger-Index (WHI) zeichnet für den afrikanischen Kontinent – und insbesondere für die Region südlich der Sahara – ein zutiefst besorgniserregendes Bild: Mit einem regionalen WHI-Wert von 27,5 befindet sich die Region in der Schweregrad Kategorie „ernst“ und ist somit am schwersten von Hunger und Mangelernährung betroffen. Besonders alarmierend ist, dass die Werte seit 2018 wieder kontinuierlich steigen. Durch Kriege, verheerende Dürren infolge des Klimawandels und wirtschaftliche Instabilität verschärft sich die Not vieler Menschen täglich.
Auch in Sambia ist die Krisenlage spürbar: Die Region Choma im Süden Sambias ist stark anfällig für extreme Wetterbedingungen wie Dürren und Überschwemmungen, die in den letzten Jahren immer häufiger und stärker auftreten und akute Nahrungsunsicherheit für einen Großteil der Bevölkerung verursachen, die stark von der Landwirtschaft abhängig ist.
Mit unserem Pilotprojekt im Distrikt Choma konnten wir jedoch gemeinsam mit der Unterstützung von Sternstunden e.V. das Leben hunderter Familien nachhaltig verbessern.
Um die Not rasch zu lindern, führten wir zunächst, gemeinsam mit unserer lokalen Partnerorganisation Keepers Zambia Foundation (KZF), eine umfassende Erhebung in über 5.000 Haushalten durch. So konnten 932 Fälle von akuter Mangelernährung identifiziert werden. Darunter befanden sich 500 besonders kritische Fälle bei Kleinkindern unter zwei Jahren sowie schwangeren und stillenden Müttern, also Menschen, die der Mangel am härtesten trifft und die somit dringend auf Soforthilfe angwiesen waren.
Gezielte Nothilfe
500 stark gefährdete Haushalte wurden direkt mit therapeutischen Nahrungsmitteln (wie nahrhaftem Sojaporridge) und lebensrettenden Ergänzungsgütern versorgt.
Medizinische Schulung & Vorsorge
Gleichzeitig schulten wir lokales Gesundheitspersonal und freiwillige Gemeindegesundheitshelfer*innen (CHWs). Sie lernten Symptome von Mangelernährung frühzeitig zu erkennen, Familien bei Hausbesuchen zu begleiten und Wissen über Säuglings- und Kleinkindernährung in die Dorfgemeinschaften zu tragen. Praktische Kochdemonstrationen zeigten Müttern zudem, wie sie aus lokalen Zutaten ausgewogene Breie zubereiten.
Nachhaltige Verbesserung der Ernährungssicherheit
Reine Nothilfe reicht allerdings nicht aus, um Hunger dauerhaft zu besiegen. Deshalb lag ein zentraler Schwerpunkt unserer Arbeit darauf, die Familien von Hilfslieferungen unabhängig zu machen und ihre Lebensgrundlagen der sich verändernden Klimasituation anzupassen:
Klimaresiliente Tierhaltung
Jede Begünstigten-Gruppe erhielt nach intensivem Training durch veterinärmedizinische Fachkräfte eine Start-Herde von zehn gepflegten und geimpften Ziegen. Ziegen sind widerstandsfähig gegen Dürren und bieten langfristig Milch, Fleisch und eine Zuchtgrundlage. Viele Herden haben bereits Nachwuchs bekommen.
Eigeninitiative & Zukunftsplanung
Projektgruppen bauten aus eigenen Mitteln Ziegenställe und organisieren sich heute selbstständig. Viele planen bereits die Umwandlung in offizielle Genossenschaften sowie die Errichtung eigener Spargruppen, um Mikrokredite für kleine Geschäftsideen zu vergeben.
Aufbau von Hausgärten
Wir haben 49 Haushaltsgruppen gegründet, mit Gemüsesaatgut ausgestattet und im nachhaltigen Gartenbau geschult. Trotz wetterbedingter Herausforderungen konnten die Gruppen reichlich Gemüse ernten – nicht nur für den eigenen Kochtopf, sondern auch für den Verkauf auf lokalen Märkten. Aus den Gewinnen erwarben die Gruppen bereits eigenständig neues Saatgut.
Sauberes Wasser & Hygiene (WASH)
Mangelernährung und Durchfallerkrankungen gehen oft Hand in Hand. Neben der Ausgabe von Wasseraufbereitungsmitteln und Hygiene-Kits (WASH-NFIs) an 500 Haushalte haben wir zwei tiefe Bohrlöcher grundlegend rehabilitiert und mit Handpumpen ausgestattet. Damit sicherten wir für rund 1.200 Menschen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Die Erfolge unserer Arbeit
Ausgangslage und Sofortmaßnahmen
Zu Beginn des Projekts zeigte eine Gesundheits- und WASH-Erhebung in den fünf teilnehmenden Gesundheitseinrichtungen eine prekäre Ausgangslage mit hunderten akuten Mangelernährungsfällen sowie unzureichender Wasserinfrastruktur. Durch die Verteilung von Notnahrungsmitteln und WASH-Hilfsgütern konnte auf diese akute Not direkt reagiert und die Situation der Begünstigten stabilisiert werden.
Langfristige Erfolge in Landwirtschaft und Tierhaltung
Besonders erfreulich sind die langfristigen Ergebnisse im Bereich Gartenbau und Viehhaltung: Trotz klimatischer Herausforderungen zeigen die angelegten Gärten erste Erträge für den Eigenbedarf und den Verkauf, und viele Ziegenherden haben bereits gesunden Nachwuchs bekommen. Die Begünstigten haben durch den Eigenbau von Ställen und die Weiterentwicklung ihrer Gruppen ein hohes Eigenengagement bewiesen.
Gesicherte Trinkwasserversorgung
Auch im Bereich WASH konnte trotz planerischer Anpassungen durch die strategische Standortauswahl zweier rehabilitierter Bohrlöcher eine sichere Trinkwasserversorgung für 1.200 Menschen erreicht werden.
Unsere Arbeit: Soforthilfe mit Nachhaltigkeit
Der Welthunger-Index erinnert uns daran, dass dringend gehandelt werden muss und unser Erfolg in Choma zeigt ganz deutlich:
Durch die Kombination aus akuter Nothilfe, der Stärkung regionaler landwirtschaftlicher Strukturen und der Verbesserung der Trinkwasser- und Hygieneversorgung ist es gelungen, die Lebensbedingungen der betroffenen Familien spürbar zu stabilisieren und langfristige Perspektiven zu schaffen.
Insgesamt zeigt das Pilotprojekt damit eine deutlich positive und nachhaltige Wirkung auf die Ernährungs- und Gesundheitssituation von Kleinkindern, schwangeren und stillenden Frauen in Choma.
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Seit 1992 tragen wir durchgehend das DZI-Spendensiegel. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) prüft jedes Jahr die Verwendung der Spendengelder und bescheinigt GESUNDES AFRIKA den effizienten und verantwortungsvollen Umgang mit Spendenmitteln. Im Jahr 2021 wurden nur 10% unserer Einnahmen für Verwaltung und Marketing verwendet.
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