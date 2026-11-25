Der aktuelle Welthunger-Index (WHI) zeichnet für den afrikanischen Kontinent – und insbesondere für die Region südlich der Sahara – ein zutiefst besorgniserregendes Bild: Mit einem regionalen WHI-Wert von 27,5 befindet sich die Region in der Schweregrad Kategorie „ernst“ und ist somit am schwersten von Hunger und Mangelernährung betroffen. Besonders alarmierend ist, dass die Werte seit 2018 wieder kontinuierlich steigen. Durch Kriege, verheerende Dürren infolge des Klimawandels und wirtschaftliche Instabilität verschärft sich die Not vieler Menschen täglich.

Auch in Sambia ist die Krisenlage spürbar: Die Region Choma im Süden Sambias ist stark anfällig für extreme Wetterbedingungen wie Dürren und Überschwemmungen, die in den letzten Jahren immer häufiger und stärker auftreten und akute Nahrungsunsicherheit für einen Großteil der Bevölkerung verursachen, die stark von der Landwirtschaft abhängig ist.

Mit unserem Pilotprojekt im Distrikt Choma konnten wir jedoch gemeinsam mit der Unterstützung von Sternstunden e.V. das Leben hunderter Familien nachhaltig verbessern.