Projektland Südsudan: Cholera-Ausbruch im Mayom County - schnelles Handeln durch Nothilfe

Prävention und Schutz für gefährdete Haushalte

Da medizinische Behandlung allein die Infektionskette nicht unterbrechen kann, bildeten Maßnahmen im Bereich WASH (Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene) einen zentralen Pfeiler der Nothilfe:

WASH-Materialien und Infektionsschutz für 1.200 Haushalte

Unsere Teams verteilten umfangreiche Schutzpakete an besonders gefährdete Familien. Diese enthielten Wasseraufbereitungsmittel wie Aquatabs, Mehrzweckseife, Filtertücher, Wasserbehälter, Eimer und Kanister, um eine sichere Speicherung und Nutzung von Trinkwasser zu Hause zu ermöglichen.

WASH-Aufklärung und Sensibilisierung für 6.579 Personen

In insgesamt 40 Informationsveranstaltungen klärten die Teams über sichere Wasseraufbereitung, die korrekte Lagerung von Trinkwasser, Händehygiene sowie das frühzeitige Erkennen von Cholera-Symptomen auf. Erreicht wurden dabei 880 Männer, 2.314 Frauen, 1.363 Jungen und 1.944 Mädchen, darunter auch ältere Menschen und Personen mit Behinderungen.

Einbindung der Gemeinschaft und Schulung lokaler Kräfte

Um die Maßnahmen dauerhaft in den Alltag der Familien zu verankern, wurden 17 lokale Gesundheits- und Community-Mitarbeitende intensiv geschult. Zudem wurden vier weitere Rehydrationspunkte in Mankien, Wankei, Mayom Town und Juknyang aufgebaut. Das anschließende Wirkungs-Monitoring zeigte positive Ergebnisse: Rund 73 Prozent der befragten Haushalte nutzten die ausgegebenen Mittel zur regelmäßigen Aufbereitung ihres Trinkwassers.

Cordaid begleitete die Behandlungsstellen im Austausch mit dem County Health Department und weiteren Akteur:innen im Gesundheitswesen durch laufende Supervisionen. Die Teams führten Falllisten, werteten die gemeldeten Erkrankungen aus und passten Entscheidungen an die Entwicklung des Ausbruchs an.