August 2026 – Projektland Uganda: Sexuelle Selbstbestimmung durch ganzheitliche Aufklärung junger Frauen und Männer

Wir berichten heute aus unserem Projektland Uganda, genauer gesagt über unsere Arbeit in den Distrikten Terego und Yumbe, eine Region im Norden Ugandas, die vor besonderen Herausforderungen steht:

Als Grenzregion zu den Krisenländern Südsudan und der Demokratischen Republik Kongo, haben sich die Einwohnerzahlen in den Aufnahme-Gemeinden für Geflüchtete teilweise fast verdoppelt. Infrastruktur und Gesundheitssysteme sind somit stark überlastet. Zusätzlich verschärft der Klimawandel die Lage, da unregelmäßige Regenzeiten und Dürren Lebensmittelpreise und Armut in die Höhe treiben. Besonders betroffen ist die junge Bevölkerung: Rund 70% der Menschen in Terego und Yumbe sind unter 25 Jahre alt, die Rate der Kinderehen und Teenagerschwangerschaften ist die höchste in ganz Uganda. Soziale und wirtschaftliche Unsicherheit drängen viele junge Menschen, insbesondere Mädchen, in frühzeitige Abhängigkeiten. Sexuelle Gewalt und “Sex for Survival” sind in solchen Krisenzeiten keine Ausnahme, sondern bittere Realität.

Genau hier setzt unser Projektpartner vor Ort an:

HEYO (Healthy and Empowered Youth for healthy, productive and resilient Communities) möchte junge Menschen zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit bringen und gleichzeitig Ihre sexuellen und reproduktiven Rechte durch den Zugang zu jugendgerechten Gesundheits- und Bildungsangeboten nachhaltig verbessern um so die Selbstbestimmung, Gesundheit und Resilienz der jungen Generation in den Distrikten Terego und Yumbe wirksam zu stärken.