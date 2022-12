Wir veranstalten eine Charity-Kunstauktion! Am 20.12.2022 laden wir unsere Spender:innen zu einem besonderen Abend in Berlin ein: Gemeinsam mit photocircle werden wir Kunstdrucke in einer stillen Auktion gegen Spenden abgeben.

So haben Sie die Möglichkeit, ganz besondere Weihnachtsgeschenke zu finden und gleich zweifach Gutes zu tun:

Mit den Spenden finanzieren wir ein neues Bohrloch in Simbabwe. Damit können wir die Gesundheits- und Ernährungssituation von 200 Familien verbessern! Die Prints und Kalender sind allesamt Rücksendungen von photocircle-Kund:innen, die es sich zwischenzeitlich anders überlegt haben – Sie werden also ganz nebenbei auch noch zur Kunstretter:in.

Wann: Dienstag, 20. Dezember, ab 19.00 Uhr

Wo: Barkett, Czeminskistraße 10, 10829 Berlin-Schöneberg

.

Eine kleine Auswahl davon, was Sie an dem Abend erwartet, sehen Sie oben. Viele, viele weitere Kunstdrucke, Kalender und Poster können Sie dann am 20. Dezember vor Ort bewundern und gegen eine Spende mit nach Hause nehmen. Wir freuen uns auf Sie!