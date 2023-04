Ruanda hat eine tragische Vergangenheit, die das Land bis heute prägt. Vor fast 30 Jahren wurde in dem Land einer der schlimmsten Völkermorde der Geschichte verübt. Nahezu eine Millionen Menschen wurden in nur 100 Tagen getötet. Noch heute bekommen die Menschen in Ruanda die Folgen des Genozids zu spüren.

Heute gibt es zwei Feiertage in Ruanda zum Gedenken an den Völkermord. Der nationale Gedenktag, Kwibuka (Erinnerung), wird am 7. April begangen und markiert den Beginn der nationalen Trauerzeit. Der Tag der Befreiung, der am 4. Juli gefeiert wird, schließt diese Zeit der Trauer ab.